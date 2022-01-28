Сергею Митрохину запретили выезд за границу из-за штрафов

Депутату Мосгордумы Сергею Митрохину запретили выезд за границу и арестовали счета. Как отмечается на сайте партии «Яблоко», эти меры приняты в рамках исполнительных производств по административным делам о правонарушениях. 27 января и 17 марта прошлого года Митрохин участвовал в несанкционированных акциях на Пушкинской площади и возле здания Совета Федерации, за которые с него были взысканы штрафы на общую сумму в 450 тысяч рублей.

Сергей Митрохин своевременно оплатил эти штрафы, <...> штрафы считались погашенными до ноября 2021 года, когда они вновь появились в личном кабинете Митрохина, — говорится в сообщении.

Попытки дозвониться до Службы судебных приставов, предпринятые помощниками Митрохина и им самим, не увенчались успехом. Сам он называет ситуацию признаком репрессий либо непрофессионализма, и 2 февраля собирается посетить отдел УФССП России по Москве. Если попасть на приём к приставам не удастся, депутат планирует провести у здания одиночный пикет с требованием отставки главного пристава по городу Москве Сергея Замородских.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что российские власти в ближайшие годы признают партию «Яблоко» нежелательной организацией и запретят её деятельность. По его словам, такое решение примут из-за позиции партии по Крыму, Донбассу и пандемии коронавируса.

Кроме того, 29 декабря 2021 года из Московского регионального отделения партии были исключены 98 членов партии. Сообщалось, что они грубо нарушили устав: выдвигали кандидатов в Мосгордуму против поддерживаемых «Яблоком» политиков, подписывали коллективные обращения, порочащие партию и наносящие ей политический ущерб. Сергей Митрохин заявил, что исключение членов из московского отделения партии «Яблоко» связано с их планами захвата политсилы.