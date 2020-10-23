Сергею Миронову диагностировали COVID-19

https://static.news.ru/photo/e34fdc40-1512-11eb-a04c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заразился коронавирусом и перешёл в режим самоизоляции.

Глава думской фракции уверяет, что чувствует себя хорошо и намерен продолжать работать в удалённом формате, передаёт РИА Новости. Миронов пообещал, что все рабочие вопросы он сможет обсудить по видеосвязи. Парламентарий призвал всех внимательнее относится к своему здоровью.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, коронавирус выявили у заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерия Гартунга. При этом парламентарий признался, что принимал участие в качестве добровольца в исследовании вакцины от COVID-19. Он предположил, что вошёл в группу испытуемых, которым давали плацебо.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 340 случаев коронавируса, что стало рекордом с начала пандемии. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 283 пациента. Всего в стране заразились 1 480 646 человек.