Сергей Зверев в экстравагантном головном уборе проголосовал на выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Зверев

Знаменитый стилист Сергей Зверев пришел на избирательный участок, чтоб отдать свой голос на президентских выборах, передает корреспондент NEWS.ru. Шоумен явился на голосование в сдержанном стиле — он надел рубашку с галстуком и темное классическое пальто. Тем не менее он остался верен своему стилю и завершил образ огромной кепкой.

Стилист не стал раскрывать, кого из кандидатов намерен поддержать. Он сказал журналистам, что проголосует «за кого-то».

Ранее журналист Ксения Собчак сообщила, что проголосовала на выборах президента России дистанционно. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она добавила, что «заходит в электронную дверь», и напомнила певцу Филиппу Киркорову о «не той двери».

В свою очередь украинская певица Таисия Повалий получила гражданство России и проголосовала на выборах президента. Артистка заявила, что отдала свой голос за счастливое будущее страны. По словам Повалий, она гордится тем, что является частью великого народа.

До этого блогер Анастасия Ивлеева опубликовала фото с избирательного участка. Для участия в голосовании звезда «голой» вечеринки подобрала сдержанный лук — черный свободный бомбер, черные штаны, очки в черной оправе и известную «извинительную» водолазку с высоким воротом.