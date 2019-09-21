https://static.news.ru/photo/7ee55898-dd0a-11e9-984c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу высказал свои мысли относительно возможности наступления Третьей мировой войны.

Глава ведомства выразил надежду на то, что в настоящее время вопрос о полномасштабном конфликте не стоит.

По поводу Третьей мировой войны есть очень большое количество самых разных высказываний. Наиболее точным и адекватным из них мне представляется такое: «Я не знаю, какой именно будет Третья мировая война. Но я точно знаю, что она будет последней», — передаёт слова Шойгу «Московский Комсомолец».

Как ранее писал News.ru, Шойгу рассказал журналистам о своём отношении к алкоголю. По словам руководителя оборонного ведомства, спиртное он не употребляет совсем.

В процессе разговора Шойгу также порассуждал на тему введения запрета на распитие алкоголя в министерствах. Он подчеркнул, что это «будет очень сложно сделать в каждом ведомстве».