Сергей Шойгу стал дедушкой

Дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения и блогер Алексей Столяров впервые стали родителями. Радостной новостью новоиспечённая мать поделилась на своей странице в Instagram, отметив аккаунт мужа с подписью: «Теперь папа. Кто-то уже появился на свет!»

Ксения рассказала, что родила девочку. Её супруг также опубликовал фото из родильной палаты. Отметим, что младшая дочь Сергея Шойгу стала мамой впервые.

Все девушки, вы просто великие! Люблю, — подписал Столяров кадр с супругой.

В декабре 2020 года Ксения Шойгу стала новым президентом Федерации триатлона России (ФТР). Ее избрали на заседании Олимпийского комитета России (ОКР). Ксения выдвигалась от Федерации триатлона Курской области. Дочь Шойгу до этого имела опыт спортивного администрирования: она была сооснователем и руководителем спортивного проекта «Гонка Героев», ныне существующего под брендом «Лига Героев».

Кроме Ксении у Сергея Шойгу есть дочь Юлия. Она с 2002 года является директором Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Юлия замужем за заместителем Генерального прокурора РФ и бывшим прокурором Подмосковья Алексеем Захаровым.