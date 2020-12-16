Сергей Шнуров объяснил свой вопрос Владимиру Путину

https://static.news.ru/photo/112be598-409f-11eb-a23e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Сергей Шнуров прокомментировал свой вопрос, заданный президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря. Так, музыкант пояснил, почему решил спросить главу государства о «помощи» российских хакеров Дональду Трампу.

Отношения между США и Россией напряжённые, острые и волнуют всех. Я пытался в коротких фразах уместить очень много смыслов. На мой взгляд, у меня получилось, — отметил Шнуров в эфире телеканала RTVi.

Музыкант также добавил, что придумал вопрос сам. Он считает, что политик уделил внимание «той части вопроса, которая ему понравилась».

В ходе пресс-конференции Шнуров спросил Путина, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Артист также поинтересовался, как обычный человек может описывать жизнь в России без употребления ненормативной лексики.

Владимир Путин отметил, что Россия никогда не вмешивалась в выборы США. Он также назвал данный вопрос «провокацией». Глава государства также «поблагодарил» Шнурова за то, что тот не стал ругаться матом на мероприятии.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал музыканта и продюсера телеканала RTVi Сергея Шнурова, задавшего вопрос президенту Владимиру Путину во время большой пресс-конференции. Он назвал эпатажного шоумена пустым.