Сергей Шнуров получил аккредитацию на пресс-конференцию Путина

https://static.news.ru/photo/428b922a-3bb6-11eb-9189-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант Сергей Шнуров в качестве генерального продюсера телеканала RTVI аккредитовался на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Кроме него аккредитацию смогли получить ещё 773 журналиста.

Пресс-конференция состоится 17 декабря. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал, что мероприятие будет насыщенным и продолжительным. Глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарёво. Мероприятие решено провести в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Пресс-конференцию совместят с элементами прямой линии. Российские телеканалы отвели на мероприятие три часа эфирного времени.

Полный список журналистов, аккредитовавшихся на пресс-конференцию, обнародован на официальном портале Кремля. В Центре международной торговли в Москве будут работать 237 журналистов. На специально организованной площадке в Санкт-Петербурге поприсутствуют 87 представителей СМИ, в Туле — 92, в Ростове-на-Дону — 71, в Ставрополе — 41, в Нижнем Новгороде — 83. Кроме того, на площадку в Екатеринбурге аккредитацию получили 70 журналистов, в Новосибирске — 61, а во Владивостоке — 51.

Как ранее передавал NEWS.ru, ведущие в эфире телеканала «Россия 24» сообщили о самых популярных вопросах, приходящих от россиян к пресс-конференции президента страны Владимира Путина. Оказалось, что наиболее часто поднимаемыми темами в сообщениях от граждан являются пенсии, права дольщиков и дистанционное обучение.