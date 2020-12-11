Сергей Шнуров получил аккредитацию на пресс-конференцию Путина

Музыкант Сергей Шнуров в качестве генерального продюсера телеканала RTVI аккредитовался на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Кроме него аккредитацию смогли получить ещё 773 журналиста.
Пресс-конференция состоится 17 декабря. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал, что мероприятие будет насыщенным и продолжительным. Глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарёво. Мероприятие решено провести в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Пресс-конференцию совместят с элементами прямой линии. Российские телеканалы отвели на мероприятие три часа эфирного времени.
Полный список журналистов, аккредитовавшихся на пресс-конференцию,
Как ранее передавал NEWS.ru, ведущие в эфире телеканала «Россия 24» сообщили о самых популярных вопросах, приходящих от россиян к пресс-конференции президента страны Владимира Путина. Оказалось, что наиболее часто поднимаемыми темами в сообщениях от граждан являются пенсии, права дольщиков и дистанционное обучение.