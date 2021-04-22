Сергей Минаев высмеял чиновницу за необычную взятку

https://static.news.ru/photo/e9d46626-a379-11eb-b0cf-96000091f725_660.jpg Сергей Минаев Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российского писателя Сергея Минаева рассмешила ситуация в ХМАО — чиновница в Октябрьском районе попыталась в качестве взятки получить кроссовки для своего супруга в одном из магазинов. Об инциденте журналист рассказал в своём блоге на YouTube.

Сразу видно, что женщина хорошая. Она не вымогательница и кроссовки брала не для себя, а для мужика своего. В этом жертвенность русской женщины. Предпринимателя такая история не устроила, он написал заявление в полицию. После проверки сотрудницу уволили, а у мужа забрали кроссовки. Муж, видимо, дальше будет ходить босяком, — отметил Минаев.

После увольнения госслужащую из посёлка Талинка поджидало ещё и уголовное дело. Кроссовки силовики оценили в 4,5 тысячи рублей. Фигурантке вменили ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

В начале апреля Минаев сообщил, что отказался от карьеры на телевидении после «неприличного» вопроса, который он задал пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. По его словам, представитель Кремля — один из самых открытых чиновников высшего уровня. Несмотря на это, вопрос о том, пишет ли ему глава государства Владимир Путин текстовые сообщения, оказался неприличным.

Ранее в ходе пресс-конференции главы РФ Владимира Путина представитель телеканала RTVi Сергей Шнуров спросил у главы государства, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в РФ. Артист также поинтересовался, как обычный человек может описывать жизнь в РФ без употребления ненормативной лексики.