Сергей Маковецкий заразился новой коронавирусной инфекцией

https://static.news.ru/photo/d4d3fef2-3f75-11eb-813c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актёр Сергей Маковецкий заразился коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Артиста не стали госпитализировать. Он лечится дома.

Пациент чувствует себя хорошо, отметил директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок, передаёт Telegram-канал «RT на русском». Первые признаки недуга 62-летний Маковецкий почувствовал 10 декабря 2020 года. Тест на COVID-19 оказался положительным.

У Сергея Васильевича [Маковецкого] положительный тест на коронавирус. Вчера разговаривал с ним. Чувствует себя нормально. Даже температуры нет. Ждёт повторный тест через несколько дней, — цитирует Крока ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в ФРГ за минувшие сутки возросло на 952, что является антирекордом за всё время пандемии, передаёт 16 декабря 2020 года Институт Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ). Общее количество жертв недуга составляет 23 427.