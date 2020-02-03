Новым директором Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ. Роман Вильфанд, исполняющий его обязанности, стал научным сотрудником центра.
С сегодняшнего дня у нас Сергей Васильевич Борщ директор Гидрометцентра со всеми полномочиями, — передаёт ТАСС слова источника в метеорологической службе.
Сергей Борщ ранее занимал пост заместителя главы Гидрометцентра.
Как ранее писал NEWS.ru, обязанности руководителя керченского горсовета временно возложены на парламентария от партии власти Ольгу Солодилову. Об этом сказано в решении, принятом на внеочередной сессии органа.
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