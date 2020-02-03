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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил перенести сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи, хотя вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко предлагали вовсе отменить его в 2020 году. По данным организаторов, из 4 тыс. зарегистрированных участников порядка 500 — иностранцы, из них половина — из стран, в которых официально зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Предлагаю не отменить, а перенести форум на другие сроки, — цитирует ТАСС Мишустина. На встрече с вице-премьерами он предложил также рассмотреть вопрос компенсации убытков, которые в связи с этим понесут...