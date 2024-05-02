«Серьезный удар»: экономист о приостановке торговли Турции с Израилем Экономист Разуваев: приостановка торговли с Турцией будет губительна для Израиля

Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экономист и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с NEWS.ru заявил, что решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить торговлю с Израилем говорит о его планах на роль лидера в исламском мире и арабские страны его оценят. Эксперт также допустил, что подобная инициатива со стороны Анкары понизит рейтинг Тель-Авива на международной арене.

Эрдоган — молодец. Претендует на роль лидера в исламском мире. Это поступок с его стороны, который будет очень оценен. Для Израиля это достаточно серьезный удар. Допускаю, что результатом этого шага станет дальнейшее снижение рейтинга Израиля, — объяснил Разуваев.

Как утверждает экономист, для Эрдогана прекращение торговых связей с Израилем является делом чести. В связи с этим решением он выразил турецкому лидеру уважение.

Он войдет в историю как человек, который воссоздал великую Турцию. Эрдоган — сильный лидер, он — молодец, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Турция, в апреле ограничившая экспорт в Израиль из-за событий в секторе Газа, полностью остановила торговые связи. Республика прекратила весь экспорт и импорт.