Военэксперт назвал главные особенности российского ударного БПЛА «Охотник» Военэксперт Дандыкин: новейший БПЛА «Охотник» достанет цель в любой точке Украины с высоты 18 км

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БПЛА С-70 «Охотник»

Военэксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что новейший российский БПЛА С-70 «Охотник» способен уничтожить цель в любой точке Украины. По его словам, максимальная скорость дрона — около 1400 км/ч, практический потолок — 18 км, дальность полета — 6000 км.

Это тяжелый ударный БПЛА, способный работать индивидуально и в паре с истребителями пятого поколения Су-57 или Су-75. Серьезный аппарат, схема «летающее крыло». Кроме нас, возможно, подобными технологиями обладают США и Китай. Несет несколько тонн боеприпасов: и ракеты, и бомбы. Если верить открытой информации в Сети, «Охотник» развивает скорость до 1400 км/ч, практический потолок — 18 км, дальность полета — 6000 км, — добавил Дандыкин.

Собеседник отметил, что «Охотник» создавался с использованием технологий малозаметности для радаров противника. Дандыкин подчеркнул, что основной задачей в зоне боевых действий для подобного аппарата станет нанесение ударов высокоточным оружием по складам, опорным пунктам и колоннам с бронетехникой противоположной стороны.

Его главная задача на поле боя — наносить удары на глубину высокоточным оружием по объектам противника: по опорным пунктам, складам, колоннам с бронетехникой. Если БПЛА работает в паре, то им управляет пилот истребителя пятого поколения, что увеличивает боевой потенциал. По сути, «Охотник» может работать на всей территории Украины. Это серьезная машина, таких нужны десятки, — подытожил Дандыкин.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на турецкие СМИ сообщил, что ВС РФ впервые ударили по военным объектам ВСУ в Сумской области, применив новейший тяжелый БПЛА С-70 «Охотник». БПЛА весит до 20 тонн, размах крыльев составляет 19 метров. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Mash отмечал, что «Охотник» разрабатывали с 2012 года по заказу Минобороны. Он должен стать беспилотным самолетом-компаньоном для Су-57 и самостоятельно наносить удары по наземным целям. БПЛА может пролететь до шести тысяч километров, его максимальная скорость составляет 1400 км/ч, а боевая нагрузка — три тонны бомб и ракет.