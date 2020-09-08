Серебренников призвал поддержать осуждённого Ефремова

https://static.news.ru/photo/8169fab4-f1e6-11ea-bac7-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поклонники актёра Михаила Ефремова, приговорённого к восьми годам лишения свободы за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, должны поддержать его. Такое мнение высказал режиссёр и художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников.

По его мнению, в произошедшей трагедии Ефремов — сам себе «высший судья».

Пусть с ним будут сегодня рядом все его зрители, которые знают и ценят его талант, его семья, его друзья. Надо справиться с этим. Надо помочь друг другу — без злобы, без злорадства, без кликушества, — написал Серебренников в Instagram.

Он отметил, что сопереживает актёру, так как многие годы знает его семью. Авария, которая произошла по его вине и в которой погиб человек, — «это ужасно, это очень горько, очень больно», добавил режиссёр.

Вместе с тем, он призвал подумать не только о человеке, которого уже нет, но и о том, кто жив и кому очень плохо.

Переснять дубль нельзя. Мёртвому, к огромному сожалению, уже не помочь. Живому нужна поддержка, — считает Серебренников.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств.

Актёр сначала признал вину, потом отказался от этого, заявив, что не помнит, был ли за рулём. Однако на последнем заседании он всё-таки сделал признательное заявление.

Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его права управления автомобилем на три года. Адвокат артиста Эльман Пашаев намерен обжаловать это решение.