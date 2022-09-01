Сердечников предупредили об ухудшении самочувствия из-за холодов Врач Тяжельников: людям с болезнями сердца может стать хуже из-за резкого похолодания

В связи с резким падением температуры в Москве люди с заболеваниями сердца и легких могут почувствовать себя нехорошо. У них может возникнуть слабость и начаться одышка из-за дефицита кислорода, также не исключено повышение давление и обострение хронического заболевания. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Ранее синоптики спрогнозировали падение температуры до 14 градусов в первые дни сентября. По словам врача, похолодание означает также изменение атмосферного давления. Оба фактора способны влиять на здоровье человека, особенно если их изменение происходит резко и человек не успевает адаптироваться.

Резкие перепады — это всегда стресс для организма. Особенно большие риски у людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, страдающих легочными заболеваниями. Они могут испытывать слабость и одышку из-за дефицита кислорода, у них может повышаться внутричерепное и артериальное давление, возникать головная боль, тошнота, приступы стенокардии, также и более серьезные обострения заболеваний, — рассказал Тяжельников.

Он также отметил, что при резком перепаде погодных условий почувствовать себя плохо могут и здоровые люди, поэтому рекомендовал подготовиться к происходящему, в первую очередь — потеплее одеться. А вот пить препараты для профилактики простуды врач не советует. Зато отмечает, что иммунитет можно поддержать сбалансированным питанием, употреблением овощей и фруктов.

Тяжельников посоветовал всем людям с ослабленным здоровьем в предстоящие дни контролировать артериальное давление, принимать прописанные врачом препараты и всегда иметь при себе лекарства на случай обострения заболевания.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на европейской территории России первого сентября может выпасть снег. Он также отметил, что в центральных регионах страны температура воздуха опустится до значений, типичных для октября.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичам не следует ждать наступления бабьего лета как минимум до 10 сентября. После этой даты есть вероятность потепления.