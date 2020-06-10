«Сердце ёкнуло»: вдова Захарова рассказала, как узнала о ДТП с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/575a187a-ab15-11ea-ad77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Супруга Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Еремова, узнала о гибели возлюбленного благодаря новостям в интернете.

А тут новости и Смоленская площадь... А я знаю, за каким районом он был закреплен. И как-то мельком показался логотип его фирмы. Пока я подошла к телевизору, кадр ушел, а сердце ёкнуло, — поделилась женщина в эфире программы «Пусть говорят».

После этого она начала искать статьи и видео в Сети. Затем поехала в НИИ имени Склифосовского. По её словам, Захарова не смогли прооперировать, так как его состояние не удалось стабилизировать.

Ефремов обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади артист врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, Ефремов был очень пьян.

Изначально, когда потерпевший ещё был жив, актёру назначили подписку о невыезде, но позже статью переквалифицировали на более тяжкую и следствие попросило о домашнем аресте. Утром Ефремов не явился на допрос, позже следователи приехали за ним сами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в анализах Ефремова обнаружили наркотики.