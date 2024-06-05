«Сердце разбито»: избежавшая СИЗО Лерчек пожалела Блиновскую Блогер Лерчек поддержала находящуюся в СИЗО Блиновскую

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина)

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) на полях ПМЭФ рассказала Telegram-каналу SHOT, что поддерживает свою коллегу Елену Блиновскую, которая находится в СИЗО. Она добавила, что у «королевы марафонов» сейчас «разбито сердце».

Я к Лене отношусь как к своему другу, оказавшемуся в сложной ситуации. Не надо забывать, что она такая же мама, как и я. Ее сердце сейчас разбито, ей очень сложно. Человек сделал ошибки, к сожалению, как и я. <...> Хочу просто ее поддержать как маму, как женщину, которой плохо и одиноко, — сказала Лерчек.

Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), ранее подала заявление о банкротстве. Однако адвокат Сергей Жорин выразил мнение, что ей не удастся таким образом списать задолженность перед ФНС.

Он подчеркнул, что следствие не допустит рассмотрения и завершения процедуры до того, как будет вынесен приговор. Эксперт уточнил, что, если приговор будет обвинительным, списать долги по налогам не удастся.

Ранее адвокат «королевы марафонов» Наталия Сальникова сообщила, что следствие разрешило ее семье начать процедуру снятия ареста с ее активов для возмещения причиненного ею ущерба. Речь идет о неуплате налогов в размере более 900 млн рублей и легализации денежных средств и имущества на сумму свыше 700 млн рублей.