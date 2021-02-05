Сербия экстрадировала в Россию обвиняемую в мошенничестве

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Сербия экстрадировала в Россию по запросу Генеральной прокуратуры бывшую сотрудницу кредитной организации Дарью Гнездич, обвиняемую на родине в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

По версии следствия, в ноябре 2017 года Гнездич, будучи исполняющим обязанности заместителя председателя правления КБ «Евростандарт», используя своё служебное положение, обеспечила заключение между указанным банком и АО «Глобэксбанк» банкнотной сделки на покупку $5 млн, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

После заключения сделки на счёт АО «Глобэксбанк» были перечислены 292 млн рублей, а иностранную валюту на сумму $5 млн Гнездич вместе с соучастником (советником председателя правления банка и другими лицами) похитила. Гнездич впоследствии пыталась скрыться от правоохранительных органов, но в октябре 2020 года была задержана на территории Сербии.

Как сообщал NEWS.ru, гражданина Литвы экстрадировали из России в Испанию, где его обвиняют в убийствах и незаконном лишении свободы. В марте прошлого года мужчина попытался въехать на территорию России по чужому паспорту, но был задержан.