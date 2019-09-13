https://static.news.ru/photo/36706a14-d538-11e9-88cb-fa163e074e61_660.jpg Голубацкая крепость, Сербия Фото: pixabay.com

Поток туристов из России в столицу Сербии Белград вырос на 33% за первые шесть месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные озвучила в беседе с News.ru представитель Национальной туристической организации Сербии Ольга Стоянович в рамках Международного Российского туристического форума «Отдых».

Российские туристы в Сербии совершили более 80 тысяч ночёвок в гостиницах разного уровня. Это на 40% больше, чем в прошлом году. По словам Стоянович, это говорит о том, что россияне остаются в стране на большее количество дней, чем раньше.

Чаще всего наши соотечественники приезжают осматривать достопримечательности и кататься на горных лыжах. Также, по словам представителя туристической организации, многих привлекает ресторанная культура страны — сербские вина и национальные блюда. Сербия остаётся достаточно бюджетной для россиян, потому что не входит в Европейский валютный союз.

Ранее News.ru писал, что иностранные деловые туристы тратят в 3–4 раза больше, чем обычные. На деловую поездку они закладывают в среднем 6–7 дней. Из них 3–4 дня занимает само мероприятие, а остальное время остаётся на осмотр достопримечательностей.