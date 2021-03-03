Серая зона: эксперты рассказали об опасности приёма иммуномодуляторов

В весенний период у жителей России особым спросом пользуются иммуномодуляторы. Желая быстрее выздороветь и, как многим кажется, помочь своему организму, подобные препараты наши соотечественники «назначают» себе сами. По мнению врачей, при ряде хронических заболеваний и сбоях в работе иммунной системы эти лекарства могут, наоборот, быть опасны. Прогнозируют ли в ближайшие недели в России ажиотажный спрос на иммуномодуляторы, почему их относят к серой зоне и в каких случаях такие препараты могут навредить здоровью — разбирался NEWS.ru.

Затарились и успокоились

Весну принято считать сезоном активной заболеваемости ОРВИ, гриппом и простудами. Теперь к этому букету добавился ещё и коронавирус, из-за которого в России в том числе повысился спрос на разные препараты. В самом начале пандемии жители нашей страны в панике скупали гречку и туалетную бумагу, потом был бум на средства индивидуальной защиты, а затем и лекарства — антибиотики и иммуномодуляторы. Уровень продаж «иммунитетных помощников» сейчас остаётся высоким, но ажиотажного спроса на этот товар в ближайшие несколько недель специалисты не прогнозируют. Таким мнением с NEWS.ru поделился фарманалитик Сергей Шуляк. По словам эксперта, многие россияне заранее позаботились о содержании своих аптечек.

Пока мы видим затишье после второй волны коронавируса, поэтому ажиотажного спроса на покупку иммуномодуляторов нет. Хоть и сохраняется неплохой уровень продаж. За весь период пандемии, конечно, иммуномодуляторы пользовались большим спросом, нежели в предыдущие годы. В пиковые периоды заболеваемости многие закупали такие препараты впрок, поэтому сейчас россияне как раз при необходимости обращаются к этим запасам. Я считаю, что по этой причине в ближайшее время всплеска спроса на иммуномодуляторы не будет. Сергей Шуляк генеральный директор компании DSM Group, фарманалитик генеральный директор компании DSM Group, фарманалитик

Сомнительная помощь

Насколько эффективны и необходимы эти препараты в период болезни — спорный вопрос. Одни врачи считают иммуномодуляторы бесполезными и не прописывают своим пациентам, другие, наоборот, обязательно включают их при назначении лечения. Кстати, эти лекарства делятся на две подгруппы — иммунодепрессанты (подавляют иммунитет) и иммуностимуляторы, которые, как написано в аннотациях, положительно влияют на иммунитет человека. Как рассказал NEWS.ru врач-фармаколог Николай Коробов, ко вторым есть множество вопросов. По его оценке, такие препараты входят в так называемую серую зону.

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Есть такое понятие, как доказательная база, в которой отражаются результаты клинических исследований, насколько корректно они проведены, надёжны и результативны. У иммуномодуляторов есть лишь какая-то степень убедительности. В серьёзные руководства эти препараты не входят, но кто-то их назначает. Поэтому вопрос их эффективности остаётся открытым. Лично я сомневаюсь, что они эффективны. Поэтому однозначно говорить про них в целом сложно. Николай Коробов врач-фармаколог, доцент, преподаватель факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова врач-фармаколог, доцент, преподаватель факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова

Без самодеятельности

Несмотря на всю, казалось бы, безобидность, иммуномодуляторы могут дать обратный эффект и только навредить здоровью. С негативными последствиями могут столкнуться россияне, страдающие некоторыми хроническими заболеваниями или нарушениями в работе иммунной системы. Об этом NEWS.ru сообщила врач-иммунолог Мария Кожелупенко. Медик рекомендовала не заниматься самолечением и при необходимости сразу обращаться к специалисту. По словам эксперта, только врач может прописать корректное лечение.

При ряде хронических заболеваний опасно самостоятельно принимать иммунные препараты. Даже, казалось бы, самые безобидные, та же настойка эхинацеи является иммуностимулятором. В случае с хроническими, вялотекущими заболеваниями можно ощутимо навредить организму. Тогда иммунная система работает в режиме «загнанной лошади». Если её «хлестать», получается обратный эффект. У пациентов с атопической конституцией (аллергиков) иммунитет гиперактивен. При аутоиммунной патологии клетки иммунной системы «воюют» против собственных тканей. У людей с онкопатологией иммунная система «в растерянности», она утрачивает способность узнавать раковые клетки. Поэтому в некоторых случаях иммунокоррекция вообще не показана. Любое лечение должен назначать исключительно врач. Мария Кожелупенко врач-иммунолог, терапевт, аллерголог врач-иммунолог, терапевт, аллерголог

Как писал NEWS.ru, ранее врачи поделились советами, как россияне могут укрепить свой иммунитет перед весенними эпидемиями. Так, специалисты рекомендуют привести в норму работу ЖКХ, при наличии хронических заболеваний провести необходимую терапию. По мнению врачей, жителям нашей страны стоит больше гулять, принимать витамины D, Е, омегу-3, микроэлементы. Кроме того, нужно обязательно закаляться — полоскать горло прохладной водой, принимать контрастный душ и делать дыхательную гимнастику.