Серая зона: эксперты рассказали об опасности приёма иммуномодуляторов

В весенний период у жителей России особым спросом пользуются иммуномодуляторы. Желая быстрее выздороветь и, как многим кажется, помочь своему организму, подобные препараты наши соотечественники «назначают» себе сами. По мнению врачей, при ряде хронических заболеваний и сбоях в работе иммунной системы эти лекарства могут, наоборот, быть опасны. Прогнозируют ли в ближайшие недели в России ажиотажный спрос на иммуномодуляторы, почему их относят к серой зоне и в каких случаях такие препараты могут навредить здоровью — разбирался NEWS.ru.
Затарились и успокоились
Весну принято считать сезоном активной заболеваемости ОРВИ, гриппом и простудами. Теперь к этому букету добавился ещё и коронавирус, из-за которого в России в том числе повысился спрос на разные препараты. В самом начале пандемии жители нашей страны в панике скупали гречку и туалетную бумагу, потом был бум на средства индивидуальной защиты, а затем и лекарства — антибиотики и иммуномодуляторы. Уровень продаж «иммунитетных помощников» сейчас остаётся высоким, но ажиотажного спроса на этот товар в ближайшие несколько недель специалисты не прогнозируют. Таким мнением с NEWS.ru поделился фарманалитик Сергей Шуляк. По словам эксперта, многие россияне заранее позаботились о содержании своих аптечек.
Пока мы видим затишье после второй волны коронавируса, поэтому ажиотажного спроса на покупку иммуномодуляторов нет. Хоть и сохраняется неплохой уровень продаж. За весь период пандемии, конечно, иммуномодуляторы пользовались большим спросом, нежели в предыдущие годы. В пиковые периоды заболеваемости многие закупали такие препараты впрок, поэтому сейчас россияне как раз при необходимости обращаются к этим запасам. Я считаю, что по этой причине в ближайшее время всплеска спроса на иммуномодуляторы не будет.
Сомнительная помощь
Насколько эффективны и необходимы эти препараты в период болезни — спорный вопрос. Одни врачи считают иммуномодуляторы бесполезными и не прописывают своим пациентам, другие, наоборот, обязательно включают их при назначении лечения. Кстати, эти лекарства делятся на две подгруппы — иммунодепрессанты (подавляют иммунитет) и иммуностимуляторы, которые, как написано в аннотациях, положительно влияют на иммунитет человека. Как рассказал NEWS.ru врач-фармаколог Николай Коробов, ко вторым есть множество вопросов. По его оценке, такие препараты входят в так называемую серую зону.
Есть такое понятие, как доказательная база, в которой отражаются результаты клинических исследований, насколько корректно они проведены, надёжны и результативны. У иммуномодуляторов есть лишь какая-то степень убедительности. В серьёзные руководства эти препараты не входят, но кто-то их назначает. Поэтому вопрос их эффективности остаётся открытым. Лично я сомневаюсь, что они эффективны. Поэтому однозначно говорить про них в целом сложно.
Без самодеятельности
Несмотря на всю, казалось бы, безобидность, иммуномодуляторы могут дать обратный эффект и только навредить здоровью. С негативными последствиями могут столкнуться россияне, страдающие некоторыми хроническими заболеваниями или нарушениями в работе иммунной системы. Об этом NEWS.ru сообщила врач-иммунолог Мария Кожелупенко. Медик рекомендовала не заниматься самолечением и при необходимости сразу обращаться к специалисту. По словам эксперта, только врач может прописать корректное лечение.
При ряде хронических заболеваний опасно самостоятельно принимать иммунные препараты. Даже, казалось бы, самые безобидные, та же настойка эхинацеи является иммуностимулятором. В случае с хроническими, вялотекущими заболеваниями можно ощутимо навредить организму. Тогда иммунная система работает в режиме «загнанной лошади». Если её «хлестать», получается обратный эффект. У пациентов с атопической конституцией (аллергиков) иммунитет гиперактивен. При аутоиммунной патологии клетки иммунной системы «воюют» против собственных тканей. У людей с онкопатологией иммунная система «в растерянности», она утрачивает способность узнавать раковые клетки. Поэтому в некоторых случаях иммунокоррекция вообще не показана. Любое лечение должен назначать исключительно врач.
Как писал NEWS.ru, ранее врачи поделились советами, как россияне могут укрепить свой иммунитет перед весенними эпидемиями. Так, специалисты рекомендуют привести в норму работу ЖКХ, при наличии хронических заболеваний провести необходимую терапию. По мнению врачей, жителям нашей страны стоит больше гулять, принимать витамины D, Е, омегу-3, микроэлементы. Кроме того, нужно обязательно закаляться — полоскать горло прохладной водой, принимать контрастный душ и делать дыхательную гимнастику.