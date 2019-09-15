https://static.news.ru/photo/36d41b64-d7bc-11e9-91ca-fa163e074e61_660.jpg Олег Сенцов Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский режиссёр Олег Сенцов, вернувшийся на родину из России во время обмена пленными, поделился своим опытом пребывания в российских тюрьмах.

По его словам, заключённым запрещено пользоваться Интернетом и телефонами, однако в некоторых учреждениях есть незаконная техника. Он признался, что редко бывал в таких местах.

В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял, — написал он в своём Facebook .

Как ранее писал News.ru, режиссёр заявил, что будет делать всё возможное, чтобы освободить всех тех, кто насильно удерживается российскими властями. Он отметил, что в РФ есть много людей, которые выступают против политики лидера Владимира Путина и настроены на борьбу за свободную Россию. Он назвал их настоящими братьями и пообещал сделать всё возможное для обеспечения их защиты.