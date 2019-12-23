Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил законопроект об урегулировании системы управления государственными информационными системами доступности. 

В этих целях предусмотрена обработка персональных данных детей и их родителей (законных представителей) в региональных информационных системах. При этом предлагается установить персональную ответственность лиц, виновных в нарушении требований в области обработки и защиты персональных данных, — цитирует законопроект АГН «Москва»

Согласно документу, правительство России получит полномочия для одобрения порядка формирования и ведения федеральной инфосистемы. Также власти смогут утверждать методические рекомендации. Также будет установлен перечень сведений, которые будут обрабатываться в региональных информационных системах дошкольного образования и присмотра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума приняла в первомчтении законопроект о единой очереди в детские сады. Приём в них будет осуществляться с помощью региональных информационных систем. 

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