https://static.news.ru/photo/c0e8d7f0-2581-11ea-ac6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил законопроект об урегулировании системы управления государственными информационными системами доступности.

В этих целях предусмотрена обработка персональных данных детей и их родителей (законных представителей) в региональных информационных системах. При этом предлагается установить персональную ответственность лиц, виновных в нарушении требований в области обработки и защиты персональных данных, — цитирует законопроект АГН «Москва»

Согласно документу, правительство России получит полномочия для одобрения порядка формирования и ведения федеральной инфосистемы. Также власти смогут утверждать методические рекомендации. Также будет установлен перечень сведений, которые будут обрабатываться в региональных информационных системах дошкольного образования и присмотра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума приняла в первомчтении законопроект о единой очереди в детские сады. Приём в них будет осуществляться с помощью региональных информационных систем.