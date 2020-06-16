Сенаторы предложили выплатить по 10 тысяч рублей детям до 18 лет

https://static.news.ru/photo/005f5546-aff0-11ea-aa83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Совете Федерации предложили кабмину увеличить возраст детей, которым положена единовременная выплата в 10 тысяч рублей, до 18 лет. Об этом рассказала глава комитета Совфеда по образованию и науке Лидия Гумерова.

По предложению субъектов федерации, мы предложили расширить круг получателей, увеличив возраст до 18 лет, для тех, кто учится в общеобразовательных организациях, — цитирует сенатора РИА Новости.

По её мнению, если бюджет позволит, то кабмин эту инициативу поддержит.

Ранее NEWS.ru писал, что единовременные выплаты получили родители 19,8 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Минфин на эти цели перечислил в ПФР 222 млрд рублей. В общей сложности выплатами будут охвачены 22 млн детей.

Россияне на данную меру поддержки со стороны властей отреагировали неоднозначно. Многих возмутили возрастные рамки, согласно которым подростки старше 16 лет остались без помощи государства.