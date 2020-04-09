Сенаторы предложили раскрыть данные россиян мусорным операторам

https://static.news.ru/photo/8e95840a-7a41-11ea-8d8f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
У коммунальных служб должен быть доступ к персональным данным россиян. Проект закона, который содержит такую норму, разработали члены Совета Федерации.
Это необходимо для того, чтобы начисления за вывоз отходов по всей стране производились единообразно — по количеству проживающих людей, пояснил председатель комитета по экономической политике Андрей Кутепов.
Сейчас регионы сами решают, как взимать плату за вывоз бытовых отходов — по количеству людей или ориентируясь на площадь жилья. Поэтому часть россиян не хотят платить, так как процесс формирования платёжек для них не очевиден, пояснил сенатор.
При новой системе операторы по оказанию услуги будут гарантированно получать свои деньги, а для граждан формирование сумм к оплате станет более понятным, считает Кутепов.
Важно понимать, что всем нам скрываться некуда — давно есть возможность вычислить любого по данным камер в метро, на улицах и стадионах. Но зато все будут понимать, что раз произвёл мусор, то точно будешь обязан заплатить за его утилизацию, — сказал сенатор в интервью «Парламентской газете».
Он напомнил, что закон уже разрешает пользоваться персональными данными из информационной системы ЖКХ банкам, организациям федеральной почтовой связи, а также органам, осуществляющим ведение лицевых счетов по оплате жилья и коммунальных услуг. Таким образом, предлагается просто добавить ещё одного получателя персональных данных.
Ранее NEWS.ru писал, что мусорные операторы пожаловались на снижение доходов из-за закрытия точек общепита. Многие компании были вынуждены из-за коронавируса уйти на каникулы и перестали заказывать вывоз мусора.