Сенаторы предложили раскрыть данные россиян мусорным операторам

https://static.news.ru/photo/8e95840a-7a41-11ea-8d8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У коммунальных​ служб должен быть доступ к персональным данным россиян. Проект закона, который содержит такую норму, разработали члены Совета Федерации.

Это необходимо для того, чтобы начисления за вывоз отходов по всей стране производились единообразно — по количеству проживающих людей, пояснил председатель комитета по экономической политике Андрей Кутепов.

Сейчас регионы сами решают, как взимать плату за вывоз бытовых отходов —​ по количеству людей или ориентируясь на площадь жилья. Поэтому часть россиян не хотят платить, так как процесс формирования платёжек для них не очевиден, пояснил сенатор.​

При новой системе операторы по оказанию услуги будут гарантированно получать свои деньги, а для граждан формирование сумм к оплате станет более понятным, считает Кутепов.

Важно понимать, что всем нам скрываться некуда — давно есть возможность вычислить любого по данным камер в метро, на улицах и стадионах. Но зато все будут понимать, что раз произвёл мусор, то точно будешь обязан заплатить за его утилизацию, — сказал сенатор в интервью «Парламентской газете».

Он напомнил, что закон уже разрешает пользоваться персональными данными из информационной системы ЖКХ банкам, организациям федеральной почтовой связи, а также органам, осуществляющим ведение лицевых счетов по оплате жилья и коммунальных услуг. Таким образом, предлагается просто добавить ещё одного получателя персональных данных.​

Ранее NEWS.ru писал, что мусорные операторы пожаловались на снижение доходов из-за закрытия точек общепита. Многие компании были вынуждены из-за коронавируса уйти на каникулы и перестали заказывать вывоз мусора.