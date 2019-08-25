Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российские сенаторы готовят поправки в законодательство, касающиеся проблемы обеспечения тяжелобольных граждан лекарственными препаратами, незарегистрированными в РФ.

По мнению, члена комитете Совфеда по социальной политике Владимира Круглого, для решения этого вопроса необходимо увеличить перечень лекарств, освобождённых от локальных клинических испытаний в России, и упростить процедуру ввоза препаратов, назначенных по жизненным показаниям.

Сенатор отметил, что сегодня незарегистрированное лекарство может быть ввезено в страну из-за рубежа при условии его назначения консилиумом врачей федерального медучреждения и с разрешения Минздрава. При этом в законодательстве не регулируется вопрос, кто должен оплачивать препарат. По замыслу сенаторов, такие закупки должны производиться за счёт регионального или федерального бюджетов, сообщает «Парламентская газета».

Ранее News.ru писал, что единороссы предложили упростить регистрацию лекарств для тяжелобольных детей. Поводом для инициативы послужили инциденты с попытками привлечения к уголовной ответственности родителей, пытавшихся ввезти в РФ незарегистрированные лекарства для своих детей.

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