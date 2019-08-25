https://static.news.ru/photo/79325e3a-c7d6-11e9-8da8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российские сенаторы готовят поправки в законодательство, касающиеся проблемы обеспечения тяжелобольных граждан лекарственными препаратами, незарегистрированными в РФ.

По мнению, члена комитете Совфеда по социальной политике Владимира Круглого, для решения этого вопроса необходимо увеличить перечень лекарств, освобождённых от локальных клинических испытаний в России, и упростить процедуру ввоза препаратов, назначенных по жизненным показаниям.

Сенатор отметил, что сегодня незарегистрированное лекарство может быть ввезено в страну из-за рубежа при условии его назначения консилиумом врачей федерального медучреждения и с разрешения Минздрава. При этом в законодательстве не регулируется вопрос, кто должен оплачивать препарат. По замыслу сенаторов, такие закупки должны производиться за счёт регионального или федерального бюджетов, сообщает « Парламентская газета ».

Ранее News.ru писал, что единороссы предложили упростить регистрацию лекарств для тяжелобольных детей. Поводом для инициативы послужили инциденты с попытками привлечения к уголовной ответственности родителей, пытавшихся ввезти в РФ незарегистрированные лекарства для своих детей.