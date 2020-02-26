https://static.news.ru/photo/c9fbb322-5893-11ea-af8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Совете Федерации одобрили закон, который предусматривает расширение программы материнского капитала. В частности, выплату в размере 466 тысяч рублей за рождение или усыновление первого ребёнка.

Согласно документу, в случае появления в семье второго ребёнка размер маткапитала увеличивается до 616 тысяч рублей. Кроме того, действие программы продлено до 31 декабря 2026 года.

В законе также упрощена процедура обращения за сертификатом на маткапитал и сокращены сроки выдачи как самого документа, так и денежных средств. С вступлением закона в силу они будут составлять пять и 10 дней соответственно. В настоящее время на выдачу сертификата и денег отводится 15 и 30 дней, сообщается на сайте Совфеда.

Ещё одним нововведением является возможность родителей использовать средства маткапитала на строительство или реконструкцию дачного дома.

Как ранее писал NEWS.ru, россияне считают, что выплаты маткапитала на первого ребёнка будут способствовать росту рождаемости. Такого мнения придерживаются 34% участников опроса, проведённого фондом «Общественное мнение».