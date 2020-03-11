Верхняя палата российского парламента одобрила закон, устанавливающий административную ответственность за отказ в предоставлении товаров, оказании услуг или в доступе к ним инвалидам, пожилым людям и детям.
Документ содержит поправки в статью 14.8 КоАП РФ. Он предусматривает наказание в виде штрафа, размер которого для должностных лиц составит 30-50 тысяч рублей, а для юрлиц – 300-500 тысяч рублей.
По действие статьи не будут подпадать случаи, когда ограничения на предоставление товаров, выполнение работ или оказание услуг данным категориям граждан закреплены законодательно. Речь, в частности, идёт об управлении транспортными средствами, пользовании аттракционами,
Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге инвалид отсудил у больницы 750 тысяч рублей за некачественную медпомощь.
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