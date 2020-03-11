https://static.news.ru/photo/5cb9d52c-6370-11ea-a727-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верхняя палата российского парламента одобрила закон, устанавливающий административную ответственность за отказ в предоставлении товаров, оказании услуг или в доступе к ним инвалидам, пожилым людям и детям.

Документ содержит поправки в статью 14.8 КоАП РФ. Он предусматривает наказание в виде штрафа, размер которого для должностных лиц составит 30-50 тысяч рублей, а для юрлиц – 300-500 тысяч рублей.

По действие статьи не будут подпадать случаи, когда ограничения на предоставление товаров, выполнение работ или оказание услуг данным категориям граждан закреплены законодательно. Речь, в частности, идёт об управлении транспортными средствами, пользовании аттракционами, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге инвалид отсудил у больницы 750 тысяч рублей за некачественную медпомощь.