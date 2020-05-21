Сенаторы хотят узаконить понятие самоизоляции

https://static.news.ru/photo/3b2fb554-7467-11ea-89bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Совете Федерации предлагают прописать в действующем законодательстве понятие режима самоизоляции, условия и порядок его введения, а также полномочия регионов в этот период.

Зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова пояснила, что в связи с пандемией меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, принимались «с колёс». Прохождение обычной процедуры законотворчества влекло за собой риски для жизни и здоровья многих россиян. Теперь же есть возможность установить правила на будущее, которые должны быть максимально взвешенными и понятными.

Сенатор добавила, что положения о режиме самоизоляции планируется внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве за время действия режима самоизоляции было зафиксировано боле 54 тысяч случаев его нарушения. Большинство из них приходится на долю горожан, живущих в пределах Третьего транспортного кольца.