https://static.news.ru/photo/298e8d3a-6606-11ea-b1d6-fa163e074e61_660.jpg Любовь Глебова Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

14 марта спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что всем членам верхней палаты российского парламента временно запрещается выезд за рубеж, за исключением экстренных случаев.

Сенатор Любовь Глебова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметила, что не видит ничего страшного в этом запрете.

Я вообще не езжу за границу, кроме как по вопросам, которые связаны с моей профессиональной деятельностью. Меня всё устраивает здесь. Чего туда ездить-то? Я не думаю, что в этом есть какая-то проблема. У нас есть правила, которые мы соблюдаем, — рассказала Глебова.

Согласно размещённой на сайте Совфеда декларации, у Глебовой есть в совместной с мужем собственности дом в Германии площадью 541 кв. м.

Как ранее передавал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин рекомендовал всем россиянам воздержаться от поездок за рубеж без важных причин в связи с угрозой распространения коронавируса.