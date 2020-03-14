14 марта спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что всем членам верхней палаты российского парламента временно запрещается выезд за рубеж, за исключением экстренных случаев.
Сенатор Любовь Глебова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметила, что не видит ничего страшного в этом запрете.
Я вообще не езжу за границу, кроме как по вопросам, которые связаны с моей профессиональной деятельностью. Меня всё устраивает здесь. Чего туда ездить-то? Я не думаю, что в этом есть какая-то проблема. У нас есть правила, которые мы соблюдаем, — рассказала Глебова.
Согласно размещённой на сайте Совфеда декларации, у Глебовой есть в совместной с мужем собственности дом в Германии площадью 541 кв. м.
Как ранее передавал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин рекомендовал всем россиянам воздержаться от поездок за рубеж без важных причин в связи с угрозой распространения коронавируса.