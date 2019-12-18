https://static.news.ru/photo/4944197a-2267-11ea-96a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский рассказал о возможностях сделать 31 декабря выходным днём.

По его словам, первый вариант состоит в том, что соответствующее решение может быть принято централизовано – правительство объявит этот день нерабочим своим постановлением. Сенатор пояснил, что это актуально прежде всего для бюджетной сферы.

Второй вариант – власти предоставят работодателям самим принимать решение по данному вопросу. Рязанский считает этот путь более правильным. Он полагает, что работодатели всегда смогут договориться с сотрудниками, какого именно режима будет придерживаться организация в последний день года, сообщает RT.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин назвал логичным объявить 31 декабря выходным днём. При этом он высказался против спешки в решении данного вопроса.