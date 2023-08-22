Сенатор РФ выступил против расширения состава Совбеза ООН Сенатор РФ Цеков выступил против расширения состава Совбеза ООН

Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

Совет Безопасности ООН

Сенатор Российской Федерации Сергей Цеков выступил против расширения состава Совета безопасности ООН. В беседе с NEWS.ru он заявил, что поддержание этой идеи может привести к новым конфликтам уже на этапе избрания новых кандидатов.

В нынешней ситуации, в очень непростых, конфликтных условиях, я скептически отношусь к решению президента Бразилии о расширении Совета безопасности ООН, несмотря на уважение к этому государству и его главе. Даже не скептически, я против, чтобы сейчас решать данный вопрос. На мой взгляд, увеличение числа стран в совете приведет не к увеличению числа возможностей решать проблемы мирового порядка, а наоборот к ухудшению. Поддержание этой идеи может привести к новым конфликтам уже на этапе избрания нового кандидата, – рассказал Цеков.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что поддерживает расширение БРИКС. Он считает, что это позволит укрепить как само объединение, так и созданный «пятеркой» Новый банк развития БРИКС.

Гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской отметил, что США могут попытаться использовать расширение БРИКС в своих интересах, обостряя противоречия между новыми членами организации. Он добавил, что Китай поддерживает увеличение количества стран-участников объединения, Индия и Бразилия — нет, а Россия занимает промежуточную позицию.