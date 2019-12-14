Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова рассказала, что с учётом поступающих предложений закон о профилактике бытового насилия может быть скорректирован.
Проект закона был размещён на сайте парламента страны, все желающие могут высказать своё мнение до 15 декабря включительно.
Рабочая группа обсудит все поступившие предложения к законопроекту, на это уйдёт примерно 10–14 дней, — цитирует Бибикову РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российский парламент планирует потратить время на доработку закона о профилактике семейно-бытового насилия.
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