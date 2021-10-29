Россиян начнут штрафовать за опасное вождение

В России водителей транспортных средств начнут наказывать за опасное вождение. Сумма нового штрафа составит три тысячи рублей. Информацией об этом поделилась с РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Хамское поведение на дорогах, или опасная езда, может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП, — рассказала сенатор.

Конкретно этот вид наказания будет применяться к тем водителям, кто практикует резкие перестроения во время движения сразу через две полосы, не соблюдает дистанцию, а также совершает скоростные обгоны. При этом подобные нарушения ПДД должны носить системный характер.

По словам сенатора, термин «опасная езда» был внесён постановлением правительства в 2016 году, однако в законодательстве не было прописано, какую ответственность за него должен понести недобросовестный водитель.

Нарушителей наказывали, но не собственно за такой систематический стиль езды, а за те или иные нарушения ПДД, за элементы такого вождения, — подчеркнула Рукавишникова.

Если новый КоАП будет принят, лихачей ждут штрафы не только за каждое отдельное нарушение правил, но и особый штраф за опасную езду.

Ранее Минюст предложил лишать водителей прав за три грубых нарушения ПДД в год. Срок наказания может составлять от года до полутора лет.