Сенатор рассказала, когда в школах стартует дистанционное обучение

https://static.news.ru/photo/c2ccbf22-cfd7-11ea-a0ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дистанционное обучение никогда не заменит традиционную школу. Оно будет применяться лишь в экстренных случаях, заявила один из авторов законопроекта о едином регламенте онлайн-обучения сенатор Лилия Гумерова.

Перевод школ, колледжей и вузов на дистанционный режим работы стал одной из неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса. Эта мера вынужденная и необходимая для обеспечения непрерывности образовательного процесса. Наша позиция неизменна в том, что никто не заменит живого общения ученика с педагогом, а дистанционное обучение является составной частью образовательного процесса, — рассказала она в интервью «Парламентской газете».

По её словам, пандемия показала, что в действующем законодательстве имеется ряд пробелов. Поэтому сенаторами был разработан новый механизм реализации дистанционных образовательных программ. Предлагаемые поправки не закрепляют полный переход на онлайн-образование, они лишь уточняют полномочия Минобрнауки и Минпросвещения.

Если в стране или отдельно взятом регионе объявят режим чрезвычайной ситуации, то каждая школа будет иметь инструкцию: сколько должен длиться урок, какая у ребят нагрузка, на основании чего учитель ставит оценки в онлайне и так далее, — пояснила Гумерова.

Она отметила, что законопроект получил поддержку правительства. Никаких революционных предложений вроде перевода всех уроков в онлайн, он не содержит, подчеркнула сенатор.

Гумерова также рассказала о создании единой платформы для целевого набора в вузы. Там будет аккумулирована вся информация о востребованных специальностях как в отдельном субъекте, так по всей стране. Законопроект будет внесён в Госдуму в осеннюю сессию.

Внедрение дистанционного формата обучения в школах и высших учебных заведениях стало предметом оживлённой общественной дискуссии. Изначально перевод обучения в онлайн-формат был осуществлён властями для профилактики распространения COVID-19, однако сейчас многие родители опасаются, что подобная практика сохранится и после того, как эпидемия закончится.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что онлайн-технологии не способны полностью заменить очное обучение в школе. Однако их можно использовать для образования во время вспышек простудных заболеваний.

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал все слухи о переходе на онлайн-образование провокациями. Глава государства подчеркнул, что онлайн-обучение не заменит традиционное, которое «воспитывает и формирует личность», писал NEWS.ru.