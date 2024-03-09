Сенатор раскрыл, почему Зеленский не понял перевод с турецкого на «мову» Сенатор Цеков: Зеленский не понял переводчика, так как оба не знают украинского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган

Президент Украины Владимир Зеленский не понял перевод с турецкого на украинский во время переговоров с главой Турции Реджепом Эрдоганом, так как ни Зеленский, ни переводчик не знают украинского языка, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. При этом он подчеркнул, что 100% граждан Украины знают русский язык. Украинский же он считает искусственным языком.

Украинский язык на Украине в совершенстве не знает никто. Все знают русский. Я был свидетелем того, как на Украине долго спорили, как назвать вертолет: гвинтокрыл или геликоптер... Понятно, что последнее — английское слово. Они много лет спорили по поводу пылесоса: пылевысмоктувач или пылесос. Это выдуманный язык. Поэтому ситуация на переговорах Зеленского с Эрдоганом объяснима, — добавил Цеков.

Ранее синхронист президента Украины Владимира Зеленского не сумел перевести вопрос местного журналиста и речь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на пресс-конференции в Стамбуле. Украинский лидер всеми силами пытался показать, что не понимает, о чем идет речь. Позднее он прервал спикеров, попросив заменить переводчика.

Накануне президент Турции после встречи с украинским коллегой сообщил, что Анкара по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит Россия — Украина. Политик уверен, что конфликт должен кончиться путем мирных переговоров. По его словам, дипломатическая инициатива, предпринятая в 2022 году в Стамбуле, не принесла результатов.