Сенатор Калашников раскритиковал идею коллег сократить новогодние праздники

https://static.news.ru/photo/329367e2-b02b-11ea-bd33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Сергей Калашников критично отнёсся к идее коллег сократить новогодние праздники до трёх дней. По его мнению, такое предложение не должно иметь права на жизнь.

С точки зрения экономики урезание праздников, может быть, и логично. Но с точки зрения человеческого отношения нельзя лишать людей уже ставших традиционными новогодних каникул.

Люди привыкли к тому, что у нас есть длинные каникулы. И, несмотря на то, сколько люди отдыхали в марте и в апреле, отдыхом это назвать нельзя, лишить людей новогодних каникул, я считаю, было бы несправедливо, — пояснил сенатор в интервью НСН.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России могут сократить новогодние праздники. Такой законопроект направил в Минтруд глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Он предложил в 2021 году урезать новогодние каникулы до 1–3 января.