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Сенатор Рязанский прокомментировал слухи о повышении пенсионного возраста

15:56, 06 марта 2021
Валерий Рязанский Валерий Рязанский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о новом повышении пенсионного возраста — «ничем не подтверждённая страшилка», заявил зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.

Ранее депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что предложение о повышении пенсионного возраста внесут в парламент после думских выборов 2021 года, так как предыдущая реформа не помогла устранить дефицит бюджета ПФР.

Это ничем не подтверждённая страшилка, связанная, видимо, с одним — приближением предвыборной кампании, — заявил РИА Новости Рязанский.

По словам сенатора, в 2018 году было принято решение о повышении пенсионного возраста впервые почти за 90 лет. Рязанский предположил, что следующее повышение произойдёт не раньше, чем через 90 лет.

С 1 января 2019 года в РФ началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличится возраст выхода на пенсию. К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о подготовке нового повышения пенсионного возраста в России не соответствуют действительности. По его словам, этот вопрос даже не обсуждается.

Ранее не нашла отклика в правительстве инициатива сенатора Василия Иконникова о снижении возраста, когда россиянин может выйти на страховую пенсию. В кабмине заявили, что необходимость в предлагаемых изменениях не подтвердилась статистическими данными. Кроме того, поэтапное повышение пенсионного возраста «в долгосрочной перспективе позволит создать устойчивую финансовую основу для систематической индексации пенсий темпами, опережающими инфляцию».

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