Сенатор призвал усилить ограничения в новогодние праздники

https://static.news.ru/photo/c271d36e-3828-11eb-b621-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Дополнительные ограничения в новогодние праздники требуют ввести в регионах члены Совфеда. Это, по их мнению, убережёт людей от активных контактов и снизит риск распространения коронавируса.

Усиление ограничений на новогодние каникулы поддерживает член комитета Совета Федерации по социальной политике кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

Я также призываю наших граждан отнестись ответственно к своему здоровью и не нагружать дополнительно бригады скорой помощи и медиков заболеваниями, спровоцированными «долгим весельем», — обратился к населению сенатор в интервью газете «Известия».

В праздники на врачей приходится большое количество госпитализаций, уверяет Леонов. И в период пандемии загруженность скорой и нехватка мест в больницах может сказаться на тех, кто нуждается в помощи.

По состоянию на 6 декабря в России зафиксировано 29 039 случаев заболевания коронавирусом. В конце следующей недели стартует масштабная вакцинация.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чтобы снизить риск распространения коронавируса, власти регионов вводят различные запреты на период новогодних праздников. Например, в Москве и Санкт-Петербурге ограничена работа ночных клубов, баров и ресторанов. Однако такие меры в итоге лишь приведут к росту спроса на алкоголь, полагают эксперты.