Сенатор призвал создать трибунал для украинских неонацистов

С предложением создать Народный трибунал Донбасса по аналогии с Нюрнбергским трибуналом выступил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Политик отметил, что националисты из батальона «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) продолжают совершать тяжкие преступления против народа Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

А может настало время подумать о создании современного аналога Нюрнбергского трибунала 1946 года и создать Народный трибунал Донбасса​, — поделился Джабаров.

Он добавил, что украинские неонацисты рано или поздно предстанут перед судом. Он напомнил про сегодняшний ракетный обстрел центра Донецка, в ходе которого погибли 20 мирных граждан.

Президент РФ Владимир Путин ранее провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Российский лидер рассказал израильскому премьеру о недавней ракетной атаке украинских ВСУ по центру Донецка, после которой погибли по меньшей мере 20 человек. Израильский премьер в свою очередь поделился информацией о переговорах с руководителями ряда государств по украинской проблематике.