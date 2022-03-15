Сенатор предложил рассмотреть возможность отмены пенсионной реформы

Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов выступил с предложением рассмотреть отмену пенсионной реформы. Он добавил, что этот шаг позволит поддержать граждан в непростое время. При этом, по мнению политика, пенсионеры при желании смогут продолжить работу, сообщает РИА Новости.

Если мы сегодня примем такое решение — об отмене пенсионной реформы, мы позволим людям раньше выходить на пенсию, быть более защищёнными​​​, — заявил Абрамов.

Он назвал «дополнительной нагрузкой» для граждан повышение пенсионного возраста. Он добавил, что дополнительные средства можно было бы изыскать с тех предприятий, которые занимаются использованием природных богатств России.

В правительстве рассматривают возможность повышения лимита беспошлинного ввоза интернет-покупок для физлиц до €1000, сообщила ранее газета «Ведомости» со ссылкой на документ, подлинность которого изданию подтвердил федеральный чиновник. Это мера призвана снизить напряжение для покупателей из-за введённых Западом санкций.

Отмечается, что соответствующее предложение будет направлено партнёрам по ЕАЭС. В настоящее время беспошлинный порог для ввоза товаров гражданами для личного пользования составляет €200. В случае если стоимость посылки превышает эту сумму или её вес составляет более 31 кг, то необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа.