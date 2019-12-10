https://static.news.ru/photo/f2f7ad48-1b54-11ea-a0c0-fa163e074e61_660.jpg Андрей Кутепов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо главе Минтруда Максиму Топилину и вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением выплачивать пособия на детей, страдающих фенилкетонурией до достижения ими 18 лет. Их родители получат таким образом дополнительные средства для покупки дорогостоящего диетического питания.

При несоблюдении специальной диеты происходит накопление фенилаланина и токсических продуктов, что в свою очередь приводит к серьёзному поражению центральной нервной системы, — цитирует «Парламентская газета» Кутепова.

По его словам, больные фенилкетонурией вынуждены всю жизнь соблюдать малобелковую диету и заменять обычные продукты специализированными и дорогостоящими. Инвалидность по этой болезни устанавливается только детям до 14 лет, а после немалые расходы на питание ложатся исключительно на семью. Сенатор предложил изменить норму приказа, установив инвалидность по этому заболеванию до 18 лет. Тогда родители смогут ещё четыре года получать ежемесячное пособие в 12,7 тыс. рублей.

Как писал NEWS.ru, полиция Санкт-Петербурга задержала 42-летнего местного жителя по обвинению в мошенничестве при получении социальных выплат. Мужчина с апреля по декабрь 2017 года находился в отпуске по уходу за малолетним ребёнком и получал за это пособие. Одновременно он устроился на работу, но от выплат не отказался. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, общая сумма ущерба государству составила более 195 тысяч рублей.