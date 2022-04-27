Сенатор предложил отменить госпошлину за паспорт РФ для многодетных семей В СФ предлодили отменить госпошлину за выдачу паспорта РФ для детей из многодетных семей

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В Совете Федерации разработан законопроект, освобождающий детей из многодетных семей от пошлины за выдачу паспорта гражданина РФ. Автором выступил глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. 27 апреля его предполагается направить на рассмотрение правительства, сообщает ТАСС.

Проектом федерального закона предлагается освободить детей из многодетных семей от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации. Проект направлен на снижение финансовой нагрузки и на дополнительную материальную поддержку многодетных семей, — говорится в пояснительной записке.

Кутепов отметил, что при разработке проекта руководствовался мыслью, что у детей, впервые получающих паспорт гражданина РФ, как правило, ещё нет источника личного дохода.

Сейчас от госпошлины за выдачу паспорта освобождены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Сам размер госпошлины за выдачу паспорта гражданина РФ составляет 300 рублей.

Ранее зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил о том, что ввозные пошлины на ряд продуктов и оборудование следует обнулить. В числе прочего он назвал фасовочное оборудование, химические присадки, химию для разложения бумаги, нетканые термосвариваемые материалы, плёнки и краски для упаковок, самоклеющуюся полимерную ленту, капсулы для упаковки кофе. Леонов сообщил, что из-за погодно-климатических условий почти всё сырьё и ингредиенты идут с международных рынков.

Также сообщалось, что было одобрено увеличение списка товаров, на которые будет временно обнулена пошлина при ввозе на территорию России. Также решено ввести тарифную квоту в 810 тысяч тонн на экспорт лома и отходов чёрных металлов. Предложения по внесению дополнительных товаров в действующий перечень в ведомство направили Минпромторг и Минцифры, а также ряд стран членов ЕАЭС.