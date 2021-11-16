Сенатор предложил лишать дипломов врачей-антипрививочников

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Анатолий Вассерман считает, что в России нужно ввести локдаун для тех, кто не прошёл вакцинацию. Депутат Госдумы уверен, что для непривитых это необходимо, о чём и рассказал порталу «Общественная служба новостей».

В рамках моих нынешних представлений о прививках и о коронавирусе в целом, мне представляется, что комендантский час для привитых — это нечто явно избыточное. Но ограничения для непривитых, к сожалению,...