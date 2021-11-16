Сенатор предложил лишать дипломов врачей-антипрививочников

Сенатор Александр Башкин предложил лишать врачей, отговаривающих россиян от прививки от коронавируса, дипломов пожизненно. Кандидат медицинских наук считает, что таким правом надо наделить суды, которые смогут признавать дипломы этих медиков недействительными, сообщает РИА Новости.
Действующую сейчас дисциплинарную ответственность по отношению к антипрививочникам, предусматривающую увольнение, политик
Я убеждён, что в таких случаях должно быть пожизненное лишение диплома врача. Врач, который отговаривает от вакцинации, — это человек, который не получил должного образования, медицинских познаний и практики, и, конечно же, он не может быть допущен к работе, связанной с вирусологией и вакцинацией, — говорит Башкин.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников дал неожиданный совет россиянам, которые боятся вакцинации от коронавируса. Он призвал граждан «включить мозг».