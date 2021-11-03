Сенатор поддержал идею продления нерабочих дней на неделю

Продление введённого в России режима нерабочих дней ещё на семь дней было бы разумным шагом. Такое мнение высказал сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый в беседе с РИА Новости.

На федеральном уровне продление локдауна было бы правильно, ещё хотя бы на неделю. Уже понятно, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID (в течение нерабочих дней) не будет достигнута, — сказал политик.

Сенатор также отметил, что граждане также должны сами беспрекословно соблюдать меры безопасности в условиях эпидемии, «носить маски, соблюдать дистанцию».

Решение о введении дополнительных выходных для противодействия распространению COVID-19 принял президент России Владимир Путин. Глава государства подписал указ о нерабочих днях по всей стране с 30 октября по 7 ноября. Согласно документу, регионам дана возможность их продления после 7 ноября.

При этом в столице, по словам мэра Сергея Собянина, ситуация стабилизировалась и дополнительных дней отдыха не требуется. Не будут продлевать нерабочие дни и в Московской, Ленинградской, Воронежской, Кировской, Тамбовской и Белгородской областях, а также в республиках Татарстан и Ингушетия.

Ранее стало известно, что решение о продлении вынужденных выходных было принято в Смоленской области до 10 ноября включительно. В Брянском регионе нерабочие дни продлятся до 14 ноября, в Курской и Челябинской областях — до 12 ноября включительно, в Томске — до 15 ноября.