Сенатор от Тульской области Панченко скончался в возрасте 60 лет

Фото: tulaoblduma.ru

Игорь Панченко

Сенатор Игорь Панченко, представлявший в Совфеде Тульскую область, умер в возрасте 60 лет, сообщили в пресс-службе областной думы. Политик скончался после продолжительной болезни. Срок его полномочий в Совфеде истекал в сентябре 2024 года.

После продолжительной болезни скончался сенатор Российской Федерации, Почетный гражданин Тульской области Игорь Владимирович Панченко, — сказано в сообщении.

Панченко был избран депутатом Тульской областной думы в 2004 году. В сентябре 2019 года он стал сенатором от регионального законодательного органа.

Игорь Владимирович был человеком с большой буквы, талантливым руководителем, истинным патриотом своей родины. Важным этапом в его биографии стала деятельность в Совете Федерации. В качестве представителя от Тульской областной думы он добросовестно трудился над формированием правового поля для развития страны, — сказал спикер облдумы Николай Воробьев.

Ранее в Москве в возрасте 69 лет умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Алексей Маслов. Причина смерти не уточнялась. Маслов прошел путь в рядах Вооруженных сил России от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками. После этого генерал армии был главным военным представителем РФ при НАТО.