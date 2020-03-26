https://static.news.ru/photo/92a9a97a-6f35-11ea-96a8-fa163e074e61_660.jpg Людмила Нарусова Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Сенатор от Республики Тыва Людмила Нарусова, мать Ксении Собчак, сдала анализ на коронавирус нового типа, сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Утром Клишас разговаривал с Нарусовой по телефону. По его словам, проба показала отрицательный результат.

Она была бодрая, обсудила со мной рабочий вопрос текущий, на здоровье не жаловалась, — сообщил он в комментарии для ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты городской думы Кунгура единогласно поддержали отставку мэра Сергея Гордеева, который, который во время пандемии выезжал на отдых в Объединённые Арабские Эмираты. Исполнять обязанности градоначальника до выборов нового мэра будет глава Кунгурского муниципального района Вадим Лысанов.

Согласно последним данным, к 26 марта коронавирусом в мире заразились более 471 тысячи человек, 21,3 тысячи умерли, свыше 114 тысяч выздоровели. В России зафиксировано 658 случаев заболевания. Выписаны по выздоровлении 29 человек. Вирус выявили в 55 регионах.