Сенатор опроверг очередное повышение пенсионного возраста

https://static.news.ru/photo/02abd050-3bae-11eb-a4e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ни одна мера поддержки российских пенсионеров не исчезнет, возраст ухода на заслуженный отдых повышен не будет, заявил председатель Союза пенсионеров России, член Совета Федерации Валерий Рязанский. Ранее появилась информация о предложении вдвое увеличить минимальный рабочий стаж, необходимый для выхода на пенсию, и поднять взносы в ПФР.

У нас всё расписано до 2028 года. Никаких изменений в пенсионном законодательстве не планируется. Ни одна мера социальной поддержки не исчезнет, — заявил в эфире НСН Рязанский.

Сенатор посоветовал пенсионерам обращаться за дополнительными мерами поддержки в социальные службы. При этом он подчеркнул, что основой благополучия человека в преклонном возрасте считает «отсутствие одиночества и заброшенности».

Рязанский также сообщил, что всем, кто участвовал в накопительной программе ПФР, средства будут обязательно выплачены по достижении ими пенсионного возраста.

Как писал NEWS.ru, миллионы россиян могут остаться без пенсии, если будут приняты очередные изменения в пенсионную реформу. Об этом сообщила профессор Московского юридического университета Эльвира Тучкова.

Ранее специалисты Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС выдвинули предложение увеличить в два раза минимальный рабочий стаж и взносы в Пенсионный фонд. Минимальный рабочий стаж планируется поднять с 15 до 30 лет. Также в планах авторов инициативы повысить взносы в Пенсионный фонд с 22 до 25%.

Тучкова отметила, что без нужного стажа россияне смогут рассчитывать только на социальную пенсию, которую начнут получать на пять лет позже обычной — женщины в 65 лет, а мужчины в 70.