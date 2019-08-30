https://static.news.ru/photo/dd936486-cb2e-11e9-9407-fa163e074e61_660.jpg Ольга Ковитиди Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Ольга Ковитиди, представляющая в верхней палате Крым, считает, что введение в школах начальной военной подготовки (НВП) пойдёт на пользу. Она также сослалась на аналогичный опыт Великобритании и Израиля, где уже давно действуют подобные системы для подростков.

Начальная военная подготовка — это не только ознакомление с оружием и история армии. Это, к примеру, и инженерная, и топографическая, и тактическая подготовка, в том числе навыки защиты от воздействия оружия массового поражения. Предупрежден — значит вооружен, — цитирует Ковитиди « Ридус ».

По мнению сенатора, перед введением НВП необходимо изучить мнение родителей и экспертного сообщества, поскольку любое военное обучение в школе в соответствии с законом «Об образовании» должно производиться на добровольной основе.

Как писал News.ru, ранее Ростех предложил министерству просвещения РФ и школам обсудить возможность введения уроков НВП, где девушек и юношей научат обращаться с огнестрельным оружием.