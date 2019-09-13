Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков предложил Украине войти в состав России.
По его словам, это самый «быстрый и реальный метод» воссоединения с Крымом.
Всё остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение. Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет, — заявил он.
Сенатор подчеркнул, что полуостров стал частью России согласно волеизъявлению крымчан, поэтому у украинских властей нет никаких шансов вернуть его.
Цеков считает, что Украина неизбежно встанет на путь интеграции с Российской Федерацией, передаёт
Как писал News.ru, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна должна «завершить войну и вернуть свои территории».