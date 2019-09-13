https://static.news.ru/photo/78c62214-d637-11e9-a0df-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цеков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков предложил Украине войти в состав России.

По его словам, это самый «быстрый и реальный метод» воссоединения с Крымом.

Всё остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение. Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет, — заявил он.

Сенатор подчеркнул, что полуостров стал частью России согласно волеизъявлению крымчан, поэтому у украинских властей нет никаких шансов вернуть его.

Цеков считает, что Украина неизбежно встанет на путь интеграции с Российской Федерацией, передаёт РИА Новости .