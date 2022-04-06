Сенатор Абрамов поддержал идею продлить нерабочие дни в мае

Увеличение нерабочих дней в России с 1 по 10 мая позволит людям полноценно отдохнуть, заявил замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. По его словам, которые приводит РИА Новости, это необходимо в условиях нынешнего выгорания в обществе.

Люди психологически выгорают. Сначала COVID-19, сейчас санкции. В такие непростые времена людям нужно давать передышку, — сказал Абрамов.

Поводом для его заявления стала инициатива вице-спикера Госдумы от фракции «Новые люди» Владислава Даванкова, который предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней — с 1 по 10 мая. По мнению депутата, это позволит россиянам посвятить больше времени подготовке к сбору урожая, что очень важно в условиях проблем с семенным фондом. Также, по словам депутата, люди смогут не только запастись продуктами на осень, но и больше времени провести с близкими. Он уточнил, что эту меру стоит использовать только в 2022 году.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала инициативу депутата Даванкова избыточной и подчеркнула, что подобный простой может ударить по российской экономике, которая и так переживает трудные времена.