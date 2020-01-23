Семья саратовского 10-летнего мальчика, госпитализированного с алкогольным отравлением, по предварительным данным, является благополучной. Об этом журналистам 23 января рассказали представители пресс-службы областной прокуратуры.
Отмечается, что в семье есть ещё один ребёнок. Дети воспитываются отцом и матерью. Сам «пьяный» школьник ни в каких группах деструктивной направленности не состоит.
Мама ребёнка в разговоре с сотрудниками СМИ заявила, что её сын днём отправился гулять на каток. Вечером женщине позвонили из больницы и рассказали, что ребёнок госпитализирован.
По данным областного Минздрава, школьник находится в состоянии средней степени тяжести,
В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее NEWS.ru писал, что прохожие на территории Саратова обнаружили на улице 10-летнего мальчика. Ребёнок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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