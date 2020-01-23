https://static.news.ru/photo/750edce0-3dc7-11ea-9c40-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Семья саратовского 10-летнего мальчика, госпитализированного с алкогольным отравлением, по предварительным данным, является благополучной. Об этом журналистам 23 января рассказали представители пресс-службы областной прокуратуры.

Отмечается, что в семье есть ещё один ребёнок. Дети воспитываются отцом и матерью. Сам «пьяный» школьник ни в каких группах деструктивной направленности не состоит.

Мама ребёнка в разговоре с сотрудниками СМИ заявила, что её сын днём отправился гулять на каток. Вечером женщине позвонили из больницы и рассказали, что ребёнок госпитализирован.

По данным областного Минздрава, школьник находится в состоянии средней степени тяжести, передаёт РИА Новости.

В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что прохожие на территории Саратова обнаружили на улице 10-летнего мальчика. Ребёнок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.